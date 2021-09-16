Лесничий Балахтинского района незаконно вырубил деревья на 1,2 млн руб.

Прокуратурой Балахтинского района установлено, что участковый лесничий КГБУ «Балахтинское лесничество» подыскал местную жительницу, она от своего имени заключила с лесничеством договор купли-продажи леса. Мужчина осуществил на территории выделенного лесного участка незаконную рубку под видом заготовки древесины. Деревья он реализовал в коммерческих целях. Лесному фонду причинён ущерб более 1,2 млн рублей.

В отношении лесничего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Фото: beluprles.ru