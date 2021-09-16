Глава города подписал постановление о старте отопительного сезона

С 18 сентября в Красноярске включат отопление. Постановление об этом сегодня подписал глава города Сергей Ерёмин.

Обычно отопление включают, когда среднесуточная температура замирает на отметке +8 градусов и ниже. Но включить её могут и раньше, поясняют в мэрии:

«Система теплоснабжения в последние несколько лет работает в циркуляционном режиме круглый год. Если обслуживающие организации заявляют о необходимости подключения зданий к теплу до официального старта отопительного сезона, ресурсоснабжающие организации готовы подать тепло в большую часть зданий».

В первую очередь тепло дадут в учреждения здравоохранения, дома для инвалидов и престарелых, школы и детские сады, училища, лицеи. Затем подключаются жилые здания, общежития и гостиницы, в последнюю очередь — общественные здания, здания социально-культурного назначения и вузы.

Если через несколько дней после запуска батареи в квартирах будут оставаться холодными, следует сообщить об этом в свою управляющую организацию и по телефону 005.

Напомним, что в домах, оборудованных приборами учёта тепла, плата за отопление будет начисляться исходя из фактического потребления. Иначе говоря, в квитанциях будут отражены суммы, которые соответствуют показаниям общедомового прибора учёта тепловой энергии. У жильцов домов, в которых приборы учёта отсутствуют, начисления в платёжных документах каждый месяц будут одинаковыми.

Фото: tgk13.ru