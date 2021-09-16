В России предложили давать три выходных после вакцинации от COVID-19

С предложением предоставить три выходных дня работникам с сохранением заработной платы, привившимся от коронавирусной инфекции и после других прививок в условиях пандемии выступил Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ). По мнению сотрудников института, это помогло бы увеличить число вакцинированных, и, соответственно, поспособствовало бы повышению коллективного иммунитета. Максим Петунин, директор ИСИРГИ направил обращение с просьбой внести соответствующие изменения в трудовое законодательство в Минтруд, Совфед и Госдуму.

Фото: 442fz.volganet.ru