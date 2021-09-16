Норильский индустриальный институт стал заполярным университетом

Норильский государственный индустриальный институт преобразован в Заполярный государственный университет им. Николая Федоровского. По словам старшего вице-президента «Норникеля» Ларисы Зельковой, новый статус – это признание заслуг вуза и его перспективности.

«Сегодня Норильск требует новых знаний и компетенций, прежде всего в области высоких технологий и изучения вечной мерзлоты. Коллектив университета готов активно развиваться в этом направлении. „Норникель“ инвестирует не только в обновление инфраструктуры университета, но и в создание современного, не имеющего аналогов Арктического образовательного кластера», — прокомментировала Зелькова».

Сегодня на базе университета открыт мерзлотный центр, в числе задач которого — мониторинг вечномерзлых грунтов в Норильске. При поддержке «Норникеля» создаётся новый IT – факультет. Развиваются направления горного дела – у геомехаников, геологов и горных инженеров появился новый полигон. Появилось шесть магистерских программ.

«На пути к новому статусу была проделана долгая и серьезная работа. Теперь мы стали классическим университетом. И можем готовить специалистов по многим направлениям и специальностям, еще больше развивать науку», — отметил ректор вуза Дмитрий Дубров.

Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Новое звание – новый облик, поэтому историческое звание реконструируют, а также построят студенческий кампус. Эскиз проекта уже готов и «Норникель» готов всё профинансировать. Цена строительства – около 4 млрд руб.

Фото: «Норникель»