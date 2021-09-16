Новость про непостроенную школу в Образцово попала шоу «Вечерний Ургант»

Урок на пустыре в красноярском Образцово обсудили в передаче «Вечерний Ургант».

Иван Ургант порассуждал о том, как могли бы учиться школьники в таком учебном заведении и какие песни они бы пели в День знаний. Также ведущий предположил, что краны на заднем фоне могут пристраивать караоке-клуб к зданию местной администрации.

Напомним, что урок провели в микрорайоне Образцово, где обещают построить школу уже 5 лет. Организаторы установили в поле школьные парты, стулья, учительский стол, глобус и учебники, а затем провели фотосессию в стиле «1 сентября»: все дети сидели за партами в школьной форме, мама одного из школьников исполнила роль учительницы.

Фото: скриншот с видео «Вечерний Ургант»