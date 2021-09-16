В Белых росах водитель BMW припарковался на газоне и сломал живую изгородь

Буквально два месяца назад администрация Свердловского района с УДиБ​ рядом с пожарной частью № 20 по ул. Карамзина, 15 восстановили газон. Специалисты УЗС высадили кустарники, сформировав живую изгородь. Но некоторые люди это не ценят. Ночью водитель на BMW проехал по живой изгороди и припарковался на газоне. Об этом сообщили в официальной группе «ВКонтакте» администрации Свердловского района.

Владелец автомобиля установлен. Для возбуждения административного делопроизводства информацию передали в административную комиссию Свердловского района. Будет решаться вопрос о восстановлении зелёных насаждений за счёт нарушителя.

Фото: vk.com/sver_krsk