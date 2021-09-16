Красноярские священники смогут крестить и причащать в ковидных госпиталях

Красноярские священники смогут причащать и крестить людей в в «красных зонах». Об этом рассказали в Красноярской Епархии.

Священники уже получили необходимый инструктаж. 13 сентября в Архиерейском доме представители Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали о соблюдению мер безопасности при посещении инфекционных госпиталей.

Приказ о допуске уже подписан министерством здравоохранения Красноярского края. Он вступил в действие 10 сентября. Стоит сказать, что кроме крещения и причастия, проводиться будут и другие Таинства: миропомазание, покаяние, брак, священство и елеосвящение.

Фото: kerpc.ru