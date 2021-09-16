Ещё 56 школ и техникумов в Красноярском крае получили доступ к интернету

Доступ к интернету в рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика» получили ещё 56 образовательных учреждений Сухобузимского, Уярского, Балахтинского, Манского, Ужурского, Большемуртинского, Шушенского, Канского и других районов Красноярского края.

— Наши филиалы расположены в сёлах Дзержинское и Георгиевка. Теперь коммуникация с коллегами стала эффективнее. Мы на постоянной основе проводим онлайн-совещания, обсуждаем стратегию развития образовательного процесса. Преподаватели и студенты теперь могут пользоваться цифровыми учебными материалами платформы издательского дома «Академия», — поделился Константин Коноваленко, директор Канского техникума отраслевых технологий и сельского хозяйства.

На сегодняшний день в Красноярском крае к интернету подключили 163 ФАПа и 394 учреждения культуры. Появился устойчивый интернет и у 33 сельсоветов, 56 общеобразовательных учреждений, девяти пожарных частей и 41 участка полиции. Всего в этом году к интернету подключат более 1 000 объектов.

Фото: theins.ru