В Красноярске стартовал набор школьников для обучения в новом Центре цифрового образования

В Центре цифрового образования – IT-Сube ребята 11-17 лет смогут бесплатно обучаться по программам, разработанным лидерами ИТ-сферы, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Существует четыре направления: технологии виртуальной и дополненной реальности, программирование на Python, разработка мобильных приложений и кибергигиена/защита данных. Все программы рассчитаны на один учебный год. Записаться на занятия можно через портал «Навигатор дополнительного образования».

Благодаря национальному проекту «Образование» такие центры открываются по всей стране. На сегодняшний день их 70. В Красноярском крае первый IT-Сube появился в конце прошлого года в Норильске.

В ноябре начнётся обучение в красноярском центре цифрового образования. Временно занятия будут проводить на базе детского технопарка «Кванториум» (ул. Дубровинского, 1И), чуть позже центр переедет в собственное помещение.

Фото: пресс-служба АНО "Красноярский детский технопарк "Кванториум"