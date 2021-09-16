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В Красноярске пройдёт «Навигатор инноватора»

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Красноярск
11:57 16 Сентября 2021
общество, студенты, программа
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Набор участников преакселерационной программы «Навигатор инноватора. Красноярск» для студентов, аспирантов, молодых учёных и инженеров открыли фонд «Сколково», Открытый университет Сколково и Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор (КРИТБИ). Программа пройдёт в очном формате с 26 по 29 октября и завершится демо-днём, на котором команды представят проекты экспертному жюри.

«Навигатор инноватора» — это программа, аккредитованная Фондом содействия инновациям для молодых стартапов и будущих лидеров научно-технологических проектов. Она поможет интегрировать их в программы институтов инновационного развития и ускорить коммерциализацию идей участников.

Поучаствовать в возможности бесплатно за несколько дней пройти 6-месячный путь развития своего стартапа могут российские студенты, аспиранты, молодые учёные и инженеры, ведущие разработки в инновационной сфере.

В Красноярске пройдёт «Навигатор инноватора»

Набор открыт на сайте Открытого университета Сколково и продлится до 15 октября. Участие бесплатное. Можно подать заявку как в составе проектной команды, так и самостоятельно.

Программа на 65 % состоит из практической работы в командах, что позволит участникам повысить коммуникативные навыки, а также качественно проработать свои проекты. Финалисты смогут найти компетентного специалиста в свою команду или «с нуля» создать команду. Также они получат возможность освоить инструменты подхода Lean Startup, применить их на своём продукте, сформулировать рабочую бизнес-модель и представить свой проект экспертам.

По итогам интенсива участники от Открытого университета Сколково получат сертификат и сертификат о прохождении программы, аккредитованной Фондом содействия инновациям — для грантополучателей по программе «УМНИК».

— Развивать креативность, лидерские качества, умение решать сложные задачи — это миссия Открытого университета Сколково. «Навигатор инноватора» разрабатывалась нами для того, чтобы помочь молодым талантам проявить себя и дать необходимые инструменты тем, кто хочет создавать собственные инновационные технологические проекты. В Красноярске мы рассчитываем увидеть не только сильные проекты и команды, которые уже готовы к запуску бизнеса, но и студентов, учёных, молодых инженеров и предпринимателей, которые ещё думают над идеей первого стартапа, — отметила директор Открытого университета Сколково Екатерина Морозова.

— «Навигатор инноватора» впервые выйдет на всероссийский уровень. Смогут принять участие начинающие предприниматели со всей России! Для разработчиков это будет отличный опыт, они увидят один из основных научно-инновационных центров Сибири. Десятки красноярских студентов благодаря проекту смогли защитить первый бизнес-проект и оформить заявку на первый грант, — сказал исполнительный директор КРИТБИ Сергей Басистый.

Фото: kritbi.ru

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