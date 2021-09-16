В Советском районе Красноярска сгорело две машины

В Красноярске ночью на проспекте 60 лет Образования СССР, у дома 43/1 сгорело два автомобиля. Пострадавших нет.

В МЧС сообщили, что вероятной причиной был поджог. Огонь спалил Mitsubisi ASX и Toyota Corolla и повредил краску ещё на двух авто. О возгорании сообщили в 3:08. Очевидцы засняли горящие авто на видео. В комментариях высказываются версии о мести за неправильную парковку:

«Многим не нравится, что паркуются, как попало, но зачем поджигать? Всегда можно договориться»

Фото: vk.com/kras_sunny