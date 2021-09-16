«Норникель» запустил конкурс социальных проектов с общим грантовым фондом в 155 млн рублей

«Норникель» объявил о старте конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей». Компания проводит конкурс с 2014 года. За этот период поступила 2 931 заявка, из которой было поддержано 744 проекта на сумму 822 млн руб.

Общий грантовый фонд конкурса — 155 млн руб. На получение грантов от 100 000 до 6,5 млн руб. могут претендовать некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, корпоративные волонтёры предприятий группы «Норникель». Средства можно потратить на поддержку общественно полезных инициатив.

Старт конкурса и презентация прошли в онлайн-формате, где «Норникель» представил опыт компании в сфере повышения профессиональных компетенций представителей некоммерческих организаций и формирования партнёрских сообществ. Эксперты сферы некоммерческого сектора и корпоративной благотворительности обсудили механизмы системной поддержки местных сообществ и профессионализацию сектора некоммерческих организаций, а также влияние грантовых программ на устойчивое развитие территорий.

— Мы предлагаем участникам конкурса использовать лучшие практики и включить в этап реализации проекта текущий мониторинг и оценку результатов. Для нас важно развивать и продвигать культуру отчётности и оценки воздействия проектов, — сказал директор департамента социальной политики «Норникеля» Игорь Сухотин.

К уже традиционным обучающим региональным семинарам добавится возможность получить онлайн-консультацию от региональных экспертов Акселератора НКО.

Заявки на конкурс принимаются до 1 ноября. Подать заявку можно здесь. Итоги подведут и опубликуют 24 декабря.

Фото: «Норникель»