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Губернатор предложил увеличить вознаграждения победителям и призёрам чемпионата «Молодые профессионалы»

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Красноярск
11:41 16 Сентября 2021
общество, губернатор, победители, студенты
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В Емельяновском дорожно-строительном техникуме, благодаря национальному проекту «Образование», открылись четыре новые современные мастерские. Губернатор Красноярского края Александр Усс оценил их оснащённость. Также глава региона встретился с победителями национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) от Красноярского края, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Процессы в мастерских автоматизированы, приобретено современное оборудование, соответствующее мировым стандартам WorldSkills, что позволило в этом году студентам Емельяновского техникума в финале IX Национального чемпионата занять 3 место в компетенции «управление бульдозером», 2 место — «управление автогрейдером» и медальон в компетенции «управление экскаватором».

— Сейчас в зависимости от занятого места вознаграждение от 15 до 50 тысяч рублей. Я считаю, такие поощрения должны быть увеличены, — сказал Александр Усс после общения со студентами.

Фото: Вадим Кофман

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