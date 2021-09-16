Губернатор предложил увеличить вознаграждения победителям и призёрам чемпионата «Молодые профессионалы»

В Емельяновском дорожно-строительном техникуме, благодаря национальному проекту «Образование», открылись четыре новые современные мастерские. Губернатор Красноярского края Александр Усс оценил их оснащённость. Также глава региона встретился с победителями национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) от Красноярского края, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Процессы в мастерских автоматизированы, приобретено современное оборудование, соответствующее мировым стандартам WorldSkills, что позволило в этом году студентам Емельяновского техникума в финале IX Национального чемпионата занять 3 место в компетенции «управление бульдозером», 2 место — «управление автогрейдером» и медальон в компетенции «управление экскаватором».

— Сейчас в зависимости от занятого места вознаграждение от 15 до 50 тысяч рублей. Я считаю, такие поощрения должны быть увеличены, — сказал Александр Усс после общения со студентами.

Фото: Вадим Кофман