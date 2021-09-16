Медиа-эксперт Денис Терехов провел «Новых Людей» по проспекту Мира

12 сентября по пешеходной части проспекта Мира в Красноярске прошла бирюзовая колонна – 300 сторонников партии «Новые Люди» в фирменных майках и куртках прошлись по центру города.

— Из-за пандемических ограничений мы редко видим друг друга, — объяснил цели акции Денис Терехов. — Мы хотели показать всем, что идём к своим целям и ничего не боимся.

Участники шествия не нарушали законов, шли без лозунгов и флагов. Горожане фотографировали сторонников «Новых Людей», присоединялись к шествию.

— Только Господь Бог умеет что-то делать на пятёрку, у нас сегодня получилось на четыре с плюсом, — оценил итог Денис Терехов.

Лидер «Новых Людей» Сибири сожалеет, что люди почти разучились разговаривать друг с другом без Фейсбука и Инстаграма. По его словам, партия показала свои лица всем, без исключения.

Среди «Новых людей» в Красноярском крае много активных и инициативных красноярцев: медиа-эксперт Денис Терехов, член Общественной палаты Красноярска Иван Коростелев, Владимир Кацауров и Евгений Гореленков.

Все они ратуют за снижение цен на бензин за счёт изменения налоговой политики, расширение самостоятельности регионов, возвращение выборов мэров, замену налогов для малого и среднего бизнеса единым сбором в 5% с оборота, единый федеральный оклад для учителей в размере 75 тысяч рублей.

Фото: "Новые люди"