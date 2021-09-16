16 июля в Красноярском крае не обнаружено ни одного лесного пожара

По оперативной информации на 10.00 16 сентября, на территории края лесных пожаров не зарегистрировано.

16 сентября на территории Красноярского края не обнаружено ни одного пожара. За ситуацией следят наземные группы, авиация, а также 100 видеокамер в 28 районах края. Диспетчерская служба собирает данные спутников.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес», где можно прикрепить фото и указать геолокацию.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости