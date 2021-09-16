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16 июля в Красноярском крае не обнаружено ни одного лесного пожара

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Красноярск
10:34 16 Сентября 2021
в красноярском крае, лес
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По оперативной информации на 10.00 16 сентября, на территории края лесных пожаров не зарегистрировано.
16 сентября на территории Красноярского края не обнаружено ни одного пожара. За ситуацией следят наземные группы, авиация, а также 100 видеокамер в 28 районах края. Диспетчерская служба собирает данные спутников.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес», где можно прикрепить фото и указать геолокацию.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости

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