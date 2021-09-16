Специалисты КрасЖД провели экологический субботник в Советском и Железнодорожном районах Красноярска

Специалисты Красноярской магистрали провели субботник на территориях, прилегающих к пассажирским платформам в Советском и Железнодорожном районах Красноярска.

Он стал частью специального дорожного проекта «ЭкоПуть», реализуемого в рамках объявленного в ОАО «РЖД» Года экологии.

На субботник вышли более 50 сотрудников КрасЖД. Железнодорожники очистили от мусора территории рядом с платформами Северное Шоссе и Водопьянова, а также в непосредственной близости к жилым домам на улицах Станиславского и Болдинская.

Для проведения субботника эти участки по ходу движения городских электропоездов были выбраны неслучайно: рядом с железной дорогой находятся частный сектор, гаражные массивы и новостройки. Здесь нередко возникают стихийные свалки.

Так, в этот раз для вывоза всего собранного в ходе экологического субботника мусора железнодорожникам потребовался грузовой автомобиль «КАМАЗ».

Отметим, что КрасЖД постоянно взаимодействует с властями и надзорными органами по вопросам недопущения и ликвидации несанкционированных свалок.

Регулярные субботники проводятся железнодорожниками на прилегающих к магистрали территориях в городах и поселках Красноярского края и Хакасии.

Фото: КрасЖД