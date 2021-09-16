44 жителя Красноярского края награждены государственными наградами

Губернатор края Александр Усс вручил федеральные и краевые государственные награды работникам энергетики, связи, пищевой промышленности, общественных организаций, здравоохранения, транспорта, учреждений культуры. В общей сложности 44 жителя Красноярского края получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали Луки Крымского, почётные грамоты президента Российской Федерации, благодарности президента Российской Федерации, знаки отличия Красноярского края «За трудовые заслуги», нагрудные знаки «За выслугу лет на службе Красноярскому краю». Алексей Пьянков, машинист тепловоза ОАО «Российские железные дороги» получил почётное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

Александр Усс обратился к награждаемым:

— Вы проявили большую ответственность, терпение, мастерство и высокие профессиональные качества, двигаясь к награде в своей повседневной работе. Огромное спасибо за всё, что вы делаете для Красноярского края и России!