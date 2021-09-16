Строительство дома-интерната для пожилых и инвалидов в Красноярске завершат на год раньше

Возводить новый жилой корпус дома-интерната для пожилых и инвалидов «Ботанический» на 100 мест начали в январе в рамках регпроекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Стоимость проекта — более 527 млн рублей (средства федерального и краевого бюджетов).

Строители почти за девять месяцев выполнили план на год: подготовлен грунт, вбиты сваи, залит фундамент, возведены стены первого этажа.

Помимо светлых и просторных комнат, в новом здании разместятся читальный зал, кабинеты музыки и рисунка, зал для занятий лечебной физкультурой, кабинет массажа, компьютерный класс, различные мастерские, столовая на 100 мест, зимний сад, подсобные помещения.

Завершить строительство планировалось в 2023 году, но строители с полной уверенностью говорят, что успеют подвести здание под крышу до конца года, а в следующем году сдадут объект в эксплуатацию.

— Для того, чтобы сократить сроки строительства, мы обратились в Минтруд России с просьбой перераспределить лимиты выделяемых средств — 127,7 млн рублей, запланированные на строительство в 2023 году, выделены сейчас, — рассказала Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

— Важно скорейшее завершение этого строительства. К большому сожалению, в Красноярском крае есть здания, построенные в середине прошлого века и не отвечающие современным требованиям комфорта и безопасности. Для нас важно в максимально короткие сроки перевести людей из старых корпусов в новые учреждения, — отметил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Фото: пресс-служба министерства социальной политики Красноярского края