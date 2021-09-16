Губернатор Красноярского края посетил выставку лесной промышленности «Эксподрев»

Губернатор Красноярского края посетил крупнейшую в России выставку лесной промышленности «Эксподрев». В этом году на выставке представлены технологии, оборудование и инструменты для работ с деревом от 70 компаний из России и стран Европы.

При посещении выставки Александр Усс уделил особое внимание внедрению современных технологий в лесную промышленность, в том числе и систем мониторинга. Глава региона подчеркнул, что модернизация в крае идёт полным ходом и уже принесла первые результаты: благодаря новой спецтехнике и увеличению штата инспекторов был усилен контроль за состоянием лесосек и работой арендаторов.

«Мы уже видим конкретные результаты новой лесной политики. Но многое ещё предстоит сделать, в том числе в части наведения порядка в работе малых предприятий, решения проблемы использования отходов лесопиления, – отметил губернатор. — Для этого мы создаём в крае ассоциации - это взаимная ответственность, дисциплина, большая управляемость. И самое важное – это объединение усилий, чтобы создавать новые перерабатывающие производства отходов лесопиления. Важно, чтобы все поняли: новые правила и требования к работе – это всерьёз и надолго, возврата к прошлому не будет. Мы должны работать в лесу по-новому».

Красноярский край один из лидеров по заготовке и переработке древесины, и забота об экологии – одна из приоритетных задач. На эти цели было выделено 50 млн рублей. Так, на вооружении у лесных огнеборцев появились более 2000 единиц спецтехники и инвентаря, а у лесничеств – более 120. Лесные питомники были оснащены на 80%.

В итоге объём восстановления леса увеличился в два раза, а количество лесных пожаров снизилось в 56 раз по сравнению с 2019 годом.