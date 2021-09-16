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Возле междугородного автовокзала устанавливают делиниатор

Главная Общество
Красноярск
09:26 16 Сентября 2021
общество, красноярск, парковка, запрет
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Делиниатор на ул. Аэровокзальная поможет водителям соблюдать правила дорожного движения. Остановка транспорта здесь с недавних пор запрещена, однако, до сих пор некоторые автовладельцы игнорируют правила. После установки делиниатора остановиться на дороге будет невозможно, так как автомобиль тогда перекроет весь поток транспорта.

Делиниатор — это ряд специальных ярких элементов. Возле междугородного автовокзала их установят на участке длиной 61 метр. Потоки будут разделены полосой из 49 подобных «столбиков», которые будут располагаться на расстоянии 65 см друг от друга, сообщается в официальной группе «ВКонтакте» администрации города Красноярска.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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