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В Ленинском районе после реконструкции запустили один из самых старинных фонтанов Красноярска

Главная Общество
Красноярск
09:10 16 Сентября 2021
общество, красноярск, реконструкция, благоустройство
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Об этом сообщили в официальной группе «ВКонтакте» администрации города Красноярска. Фонтан находится во дворе дома на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий», 36, где расположен ЗАГС Ленинского района.

Этот фонтан — подарок ленинградских скульпторов. Он установлен ещё в 1951 году. Бетонные фигуры дельфинов, рыб и ракушек привезли тогда по частям. По воспоминаниям людей, новосёлы вручную, под звуки граммофона копали котлован под фонтан и высаживали деревья.

Последняя реконструкция старейшего фонтана проводилась 13 лет назад, благодаря фонду Х.М. Совмена. В этом году благотворительный фонд по просьбе жителей выделил на эти цели 600 тыс рублей. Заменили насосное оборудование, отремонтировали чашу и декоративную часть.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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