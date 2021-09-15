В дни выборов красноярских школьников отправят в музеи и библиотеки

Пока в школах будут идти выборы депутатов в Госдуму и Заксобрание края, школьников отправят на экскурсии, сообщила пресс-служба городской администрации.

Так, ученики начальных классов школы № 45 отправятся в ботанический сад имени Крутовского, а старшие классы – в литературный музей Астафьева,а также геологический музей. Дети из школы № 34 будут учится в библиотеке, парке флоры и фауны «Роев ручей» и Краеведческом музее. В гимназии № 14 пройдут спортивно-массовые уроки для 1-4 классов с участием родителей.​

«Остальные школы перейдут на дистанционный формат обучения. В учреждениях, где нет избирательных участков, учебный процесс будет проходить без изменений. В понедельник, 20 сентября, учеба продолжится в привычном для ребят очном режиме», – говорится в сообщении.

Фото: © Виталий Тимкив / РИА Новости