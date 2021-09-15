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На проспекте Ульяновском высадили 500 деревьев в рамках проекта РУСАЛа «Под зелёным крылом»

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Красноярск
17:20 15 Сентября 2021
красноярск, благоустройство
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На набережной проспекта Ульяновский представители рабочих и молодежных советов РУСАЛ и En+ Group, а также активные жители микрорайона Зелёная роща высадили 500 деревьев и кустарников в рамках акции «Под зелёным крылом».

Всего в акции приняли участие около 80 волонтёров. Среди них представители трудовых коллективов предприятий компаний РУСАЛ и EnGroup, а также инициативные жители Советского района. Акцию также поддержал мэр Красноярска Сергей Ерёмин и принял участие в высадках деревьев. Теперь на высоком берегу растут клёны, ясени, сирень и другие молодые саженцы.

Акция дала старт началу большого преображения набережной, запланированного на 2022 год. Высадка деревьев поспособствует укреплению грунта берега для дальнейшего благоустройства, а также увеличит зелёный фонд Советского района. Зонирование высадок и порядок насаждений учтены в специально разработанном дендроплане, который также войдёт в проект реновации набережной. Территория общественного пространства набережной Ульяновского проспекта была выбрана по итогам прошедшего весной текущего года народного голосования для благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

 «Под зелёным крылом» – это не разовая акция, а комплексная программа лесовосстановления и лесоохраны, которую мы реализуем с 2019 года. В этом году мы расширили ее проектами берегоукрепления, создания и реновации парков в городах, где живут сотрудники РУСАЛа. В Красноярске выбрали место на Ульяновском проспекте, где высадили полтысячи деревьев. Помимо того, что это начало большой работы по благоустройству, это ещё и укрепление грунта на этом берегу и увеличение зелёного массива Советского района – именно здесь проживает большинство сотрудников предприятий РУСАЛа», – сказал Александр Дроздов, заместитель директора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ.

У сквера не было официального названия и дать ему имя решили сами жители, которые объявили сбор предложений в инстаграм-аккаунте @bulvar_ulyanovski. В течение двух недель красноярцы направляли свои варианты названий. Всего поступило более 150 предложений, значительная часть которых отражает ассоциации жителей с этим местом. По итогам обсуждения определены 4 варианта, которые были представлены жителям на выбор на странице сообщества «Зеленая Роща Красноярск» в социальной сети «Вконтакте».  В результате интернет-голосования было определено название сквера Ульяновского проспекта – теперь он будет называться «Зеленый берег». Конкурс названий решила поддержать компания РУСАЛ: исторически сложилось, что многие сотрудники КрАЗа живут именно в Зеленой Роще. Победителю конкурса названий компания вручила ценный приз в рамках акции «Под зелёным крылом».

«Благодаря инициативным горожанам набережная будет называться «Зеленый берег». А набережной с новым именем нужен и новый «наряд». В следующем году мы начнем здесь комплексное благоустройство. А уже сегодня набережная попала под «зелёное крыло» наших партнёров. Мы вместе сделали первый шаг к тому, чтобы в Красноярске появился новый уникальный парк с неповторимым видом на город и наш замечательный Енисей. Также в наших планах и строительство пешеходного моста, который соединит набережную и остров Татышев», – подчеркнул мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

Компания РУСАЛ в марте 2019 года объявила о старте глобальной экологической совместной программы «Под зеленым крылом», которая предусматривает посадку 1 миллиона деревьев, а также ряд других лесовосстановительных мероприятий. Это первая в России добровольная инициатива в области поглощения парниковых газов. Программа также стала частью глобальной кампании по лесовосстановлению, которую развивают в разных странах экологические активисты, НКО, государственные и частные организации. Приоритет экологических проектов в социальной политике компании обозначил в своё время РУСАЛа Олег Дерипаска. В Красноярском крае реализация проекта началась с высадки 500 тысяч саженцев сосны на площади 120 гектаров в Дзержинском районе, который пострадал от масштабного пожара в 2017 году.

Фото: РУСАЛ

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