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Краевые пожарные получили новую технику

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Красноярск
16:48 15 Сентября 2021
красноярск, пожарные
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Автопарк краевой Противопожарной охраны пополнился семью машинами. Новинки заменят устаревшие авто в Енисейском, Казачинском, Мотыгинском, Пировском, Шарыповском и Шушенском районах края. 

«В этом году в крае разработана концепция развития пожарно-спасательных сил до 2030 года. Планируется создавать новые подразделения, увеличить штатную численность, оснастить современной техникой и оборудованием», – отметил заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Козупица. 

На покупку новых пожарных цистерн выделили больше 56 млн рублей в рамках краевой госпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» . Закупленные машины полностью оборудованы,  имеют высокую проходимость, способны перевозить к месту пожара от 5 до 8 кубов воды, что важно для сельской местности.

«Обеспечение пожарной безопасности в Красноярском крае должно строиться в первую очередь за счет обеспечения сельских территорий пожарной техникой. Для этого ведется совместная работа органов исполнительной и законодательной власти  в части обеспечения новыми автомобилями, строительства новых пожарных депо», – сообщил начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин. 

Заместитель председателя Правительства Красноярского края Сергей Козупица отметил, что до 2030 года в крае появятся новые подразделения пожарной охраны, а также увеличится численность старых.

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