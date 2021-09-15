Краевые пожарные получили новую технику

Автопарк краевой Противопожарной охраны пополнился семью машинами. Новинки заменят устаревшие авто в Енисейском, Казачинском, Мотыгинском, Пировском, Шарыповском и Шушенском районах края.

«В этом году в крае разработана концепция развития пожарно-спасательных сил до 2030 года. Планируется создавать новые подразделения, увеличить штатную численность, оснастить современной техникой и оборудованием», – отметил заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Козупица.

На покупку новых пожарных цистерн выделили больше 56 млн рублей в рамках краевой госпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» . Закупленные машины полностью оборудованы, имеют высокую проходимость, способны перевозить к месту пожара от 5 до 8 кубов воды, что важно для сельской местности.

«Обеспечение пожарной безопасности в Красноярском крае должно строиться в первую очередь за счет обеспечения сельских территорий пожарной техникой. Для этого ведется совместная работа органов исполнительной и законодательной власти в части обеспечения новыми автомобилями, строительства новых пожарных депо», – сообщил начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин.

Заместитель председателя Правительства Красноярского края Сергей Козупица отметил, что до 2030 года в крае появятся новые подразделения пожарной охраны, а также увеличится численность старых.