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Возле часовни Параскевы Пятницы установили два смотровых бинокля

Главная Общество
Красноярск
17:29 15 Сентября 2021
общество, красноярск, благоустройство
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Два смотровых бинокля с 12-кратным увеличением установлены в парке «Покровский» вблизи часовни Параскевы Пятницы. Об этом сообщили в аккаунте Instagram МАУ «Красгорпарк». Они вращаются на 180 градусов и будут работать в любое время года.

Чтобы воспользоваться биноклем, нужно:

прикоснуться к дисплею терминала;

следуя инструкциям, приложить банковскую карту.

2 минуты просмотра стоят 100 рублей.

Оплатить можно бесконтактной банковской картой и PAY-сервисами.

В Красгорпарке предупреждают, что смотреть на солнце нельзя, это может повредить глаза.

Фото: krasgorpark

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