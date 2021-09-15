Возле часовни Параскевы Пятницы установили два смотровых бинокля

Два смотровых бинокля с 12-кратным увеличением установлены в парке «Покровский» вблизи часовни Параскевы Пятницы. Об этом сообщили в аккаунте Instagram МАУ «Красгорпарк». Они вращаются на 180 градусов и будут работать в любое время года.

Чтобы воспользоваться биноклем, нужно:

прикоснуться к дисплею терминала;

следуя инструкциям, приложить банковскую карту.

2 минуты просмотра стоят 100 рублей.

Оплатить можно бесконтактной банковской картой и PAY-сервисами.

В Красгорпарке предупреждают, что смотреть на солнце нельзя, это может повредить глаза.

Фото: krasgorpark