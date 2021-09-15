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Аэропорт Красноярска увеличили вдвое свою пропускную способность

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Красноярск
15:53 15 Сентября 2021
красноярск, аэропорт
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15 сентября в красноярском аэропорту  открыли магистральную рулёжную дорожку. Она увеличит количество взлётов и посадок в два раза.

Решение о реконструкции было принято в 2018 году во время встречи президента России Владимира Путина и губернатора края Александра Усса. Деньги на строительство выделил федеральный бюджет.

«У нас есть все предпосылки для создания в Красноярске опорного авиатранспортного узла федерального международного уровня. Красноярский край – оптимальная площадка для организации транспортного коридора к Арктической зоне. Это стимулирует международное взаимодействие, развитие экономики, туризма и других сопутствующих сфер в регионе», – сказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Новая магистраль расположена параллельно второй и, по сути, стала второй взлётно-посадочной полосой. Кроме неё, построили целую инфраструктуру для защиты самолётов от обледенения: подземное бетонное хранилище с двумя резервуарами и специальную площадку для обработки самолетов противообледенительной жидкостью 

«Это значит, что вдвое больше можно совершить взлетно-посадочных операций, в два раза больше будет использоваться структура аэропорта, вдвое больше прилетят пассажиров и грузов", – рассказал руководитель Росавиации Александр Нерадько на церемонии открытия.

По его словам, в связи с открытием дорожки аэропорт получил сертификат соответствия до 14 апреля 2025 года.

«Открытие магистральной рулежной дорожки — это историческое для города и края событие, ведь теперь количество взлетно-посадочных операций увеличится вдвое и вместо 12 рейсов аэропорт сможет принимать до 24 рейсов в час, что означает — каждые 3 минуты в аэропорту Красноярск будут совершаться взлеты и посадки. Это даст возможность предлагать авиакомпаниям больше временных слотов в пиковые часы», – отметил генеральный директор аэропорта Андрей Метцлер.

 

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