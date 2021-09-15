Аэропорт Красноярска увеличили вдвое свою пропускную способность

15 сентября в красноярском аэропорту открыли магистральную рулёжную дорожку. Она увеличит количество взлётов и посадок в два раза.
Решение о реконструкции было принято в 2018 году во время встречи президента России Владимира Путина и губернатора края Александра Усса. Деньги на строительство выделил федеральный бюджет.
«У нас есть все предпосылки для создания в Красноярске опорного авиатранспортного узла федерального международного уровня. Красноярский край – оптимальная площадка для организации транспортного коридора к Арктической зоне. Это стимулирует международное взаимодействие, развитие экономики, туризма и других сопутствующих сфер в регионе», – сказал губернатор Красноярского края Александр Усс.
Новая магистраль расположена параллельно второй и, по сути, стала второй взлётно-посадочной полосой. Кроме неё, построили целую инфраструктуру для защиты самолётов от обледенения: подземное бетонное хранилище с двумя резервуарами и специальную площадку для обработки самолетов противообледенительной жидкостью
«Это значит, что вдвое больше можно совершить взлетно-посадочных операций, в два раза больше будет использоваться структура аэропорта, вдвое больше прилетят пассажиров и грузов", – рассказал руководитель Росавиации Александр Нерадько на церемонии открытия.
По его словам, в связи с открытием дорожки аэропорт получил сертификат соответствия до 14 апреля 2025 года.
«Открытие магистральной рулежной дорожки — это историческое для города и края событие, ведь теперь количество взлетно-посадочных операций увеличится вдвое и вместо 12 рейсов аэропорт сможет принимать до 24 рейсов в час, что означает — каждые 3 минуты в аэропорту Красноярск будут совершаться взлеты и посадки. Это даст возможность предлагать авиакомпаниям больше временных слотов в пиковые часы», – отметил генеральный директор аэропорта Андрей Метцлер.