Аэропорт Красноярска увеличили вдвое свою пропускную способность

15 сентября в красноярском аэропорту открыли магистральную рулёжную дорожку. Она увеличит количество взлётов и посадок в два раза.

Решение о реконструкции было принято в 2018 году во время встречи президента России Владимира Путина и губернатора края Александра Усса. Деньги на строительство выделил федеральный бюджет.

«У нас есть все предпосылки для создания в Красноярске опорного авиатранспортного узла федерального международного уровня. Красноярский край – оптимальная площадка для организации транспортного коридора к Арктической зоне. Это стимулирует международное взаимодействие, развитие экономики, туризма и других сопутствующих сфер в регионе», – сказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Новая магистраль расположена параллельно второй и, по сути, стала второй взлётно-посадочной полосой. Кроме неё, построили целую инфраструктуру для защиты самолётов от обледенения: подземное бетонное хранилище с двумя резервуарами и специальную площадку для обработки самолетов противообледенительной жидкостью

«Это значит, что вдвое больше можно совершить взлетно-посадочных операций, в два раза больше будет использоваться структура аэропорта, вдвое больше прилетят пассажиров и грузов", – рассказал руководитель Росавиации Александр Нерадько на церемонии открытия.

По его словам, в связи с открытием дорожки аэропорт получил сертификат соответствия до 14 апреля 2025 года.