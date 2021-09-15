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По вине водителей маршрутных автобусов произошло 45 ДТП

Главная Общество
Красноярск
15:55 15 Сентября 2021
красноярск, происшествия, общество, дтп, автобус
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Всего в этом году с участием маршрутного транспорта произошло 79 аварий, из них 45 ДТП случились по вине водителей, сообщили в официальной группе «ВКонтакте» управление ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Во время патрулирования сотрудники ГИБДД проверили техническое состояние «маршруток» и необходимую документацию. Госинспекторы проводили проверки методом «скрытого патрулирования» и следили за соблюдением водителями и работодателями правил режима времени отдыха, рабочего времени и условий труда, правил дорожного движения.

Всего было проверено 100 единиц техники. Госавтоинспекторы выявили 41 нарушение правил дорожного движения, одно нарушение режима труда и отдыха, один автобус из-за неисправного рулевого управления поместили на специализированную стоянку.

Фото: vk.com/gibdd24

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