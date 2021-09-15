В Балахтинском районе для молодых специалистов построили непригодное жильё за 20 миллионов рублей

Местная жительница обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края, в Балахтинском районе построили непригодное жильё для молодых семей и специалистов.

Весной 2017 года проходил аукцион на контракт общей суммой 20 млн рублей. Женщина, занимавшая руководящую должность в одном из муниципальных учреждений, вмешалась в деятельность аукционной комиссии и помогла коммерческой организации в заключении контракта на строительство восьми домов. Также обвиняемая подписала акты о приёмке работ, которые содержали недостоверные сведения.

В результате, были незаконно перечислены бюджетные средства в размере более 6,8 млн рублей. Построенные дома являются непригодными для проживания. В отношении руководителя коммерческой организации уголовное дело находится в производстве суда.

Фото: inform.kz