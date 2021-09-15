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Пассажиры КрасЖД стали чаще приобретать билеты онлайн

Главная Общество
Красноярск
15:00 15 Сентября 2021
общество, красноярск, железные дороги, билеты
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На Красноярской железной дороге за январь-август 2021 года через интернет-сервисы оформлено 592 тыс. билетов на поезда дальнего следования. Это на 6,8 % выше показателя аналогичного периода прошлого года. Доля онлайн-продаж составила 49% от общего объема реализованных за 8 месяцев проездных документов.

Только в августе на КрасЖД пассажиры оформили 82,4 тыс. онлайн-билетов на поезда дальнего следования (рост – на 40% к аналогичному периоду 2020 года).

В условиях неблагоприятной эпидемической обстановки Красноярская железная дорога рекомендует гражданам оформлять проездные документы через удаленные сервисы.

Для приобретения билетов на поезда дальнего следования можно воспользоваться официальным сайтом ОАО «РЖД» или мобильным приложением «РЖД Пассажирам», где оформление осуществляется без комиссии.

Для посадки в поезд пассажиру достаточно предъявить проводнику документ, удостоверяющий личность, который был указан при покупке билета.

На все поезда АО «Федеральная пассажирская компания» электронная регистрация осуществляется автоматически. Билеты и кассовые чеки сохраняются в личном кабинете пользователя.

С подробной информацией о правилах оформления и возврата электронных билетов и прочих услугах можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Фото:© КрасЖД

 

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