15 сентября
Красноярск
погода +13 °C
72.72
 
€ 85.99
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Команда красноярского Поста № 1 заняла 1-ое место на Всероссийском слёте

Главная Общество
Красноярск
15:15 15 Сентября 2021
общество, красноярск, патриоты
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Всероссийский слёт проходил в городах воинской славы Ржев и Тверь с 11 по 14 сентября при поддержке Министерства просвещения РФ, сообщается на сайте администрации города. 46 команд из 33 регионов России соревновались в преодолении полосы препятствий, медицинской помощи, силовой подготовке, творческом конкурсе визиток, участвовали в церемонии выставления почётного караула на Пост № 1, на скорость разбирали и собирали автомат Калашникова, отвечали на вопросы военно-исторического квиза.

1-ое место на Всероссийском слёте заняла команда Поста № 1 Красноярска молодёжного военно-спортивного центра «Патриот». Состав команды: Сергей Покровский — руководитель команды, начальник отдела Пост № 1 молодёжного центра «Патриот»; Кирилл Васильев — студент красноярского техникума транспорта и сервиса; Максим Егоренков — учащийся школы № 91; Ангелина Скуднова — ученица класса МЧС школы № 148; Виктория Соколова — ученица Гимназии № 13 «Академ»; Карина Хасбулаева — студентка красноярского филиала Санкт-Петербургского университета гражданской авиации.

— Мы побывали на знаковых местах кровопролитных сражений и битв, обменялись опытом с коллегами со всей страны. Нести почётную караульную службу и возложить венок к Ржевскому мемориалу Советскому солдату доверили именно нашей команде, — рассказал Сергей Покровский.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске стрела автокрана упала на автомобиль, в котором находилась женщина

В Красноярске стрела автокрана упала на автомобиль, в котором находилась женщина

15 Сентября 2021 г.
Женщина госпитализирована
Новости Красноярска: По вине водителей маршрутных автобусов произошло 45 ДТП

По вине водителей маршрутных автобусов произошло 45 ДТП

15 Сентября 2021 г.
За день сотрудники ГИБДД выявили 41 нарушение правил дорожного движения
Новости Красноярска: Аэропорт Красноярска увеличили вдвое свою пропускную способность

Аэропорт Красноярска увеличили вдвое свою пропускную способность

15 Сентября 2021 г.
В перспективе Красноярск может стать транзитной точкой для Азии и Америки
Новости Красноярска: В Балахтинском районе для молодых специалистов построили непригодное жильё за 20 миллионов рублей

В Балахтинском районе для молодых специалистов построили непригодное жильё за 20 миллионов рублей

15 Сентября 2021 г.
Были незаконно перечислены бюджетные средства
Новости Красноярска: Пассажиры КрасЖД стали чаще приобретать билеты онлайн

Пассажиры КрасЖД стали чаще приобретать билеты онлайн

15 Сентября 2021 г.
Продажи онлайн-билетов в августе выросли на 40%
Новости Красноярска: После ремонта открылся дом спорта «Октябрьский»

После ремонта открылся дом спорта «Октябрьский»

15 Сентября 2021 г.
В залах смогут тренироваться около 300 человек
Новости компаний
14/09
Спрос на оплату образовательных услуг по QR-коду в Красноярском крае вырос на 25 % за месяц
14/09
Психотипы женщин и отношения: черты характера и поиск партнёров
10/09
Когда лучше всего брать оборотный кредит?
09/09
Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва
08/09
СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Скончалась вице-мэр Абакана Ирина Кацебина

Скончалась вице-мэр Абакана Ирина Кацебина

14 Сентября 2021 г.
Прощание с ней состоится 16 сентября
Новости Красноярска: В следующем году зарплаты бюджетников вырастут

В следующем году зарплаты бюджетников вырастут

10 Сентября 2021 г.
Выплаты коснутся тех, кого не коснулись «майские указы»
Новости Красноярска: На пустыре в микрорайоне Северный появится сквер и спорткомплекс с бассейном

На пустыре в микрорайоне Северный появится сквер и спорткомплекс с бассейном

14 Сентября 2021 г.
В сквере будут располагаться спортивные и детские площадки
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru