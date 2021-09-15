Команда красноярского Поста № 1 заняла 1-ое место на Всероссийском слёте

Всероссийский слёт проходил в городах воинской славы Ржев и Тверь с 11 по 14 сентября при поддержке Министерства просвещения РФ, сообщается на сайте администрации города. 46 команд из 33 регионов России соревновались в преодолении полосы препятствий, медицинской помощи, силовой подготовке, творческом конкурсе визиток, участвовали в церемонии выставления почётного караула на Пост № 1, на скорость разбирали и собирали автомат Калашникова, отвечали на вопросы военно-исторического квиза.

1-ое место на Всероссийском слёте заняла команда Поста № 1 Красноярска молодёжного военно-спортивного центра «Патриот». Состав команды: Сергей Покровский — руководитель команды, начальник отдела Пост № 1 молодёжного центра «Патриот»; Кирилл Васильев — студент красноярского техникума транспорта и сервиса; Максим Егоренков — учащийся школы № 91; Ангелина Скуднова — ученица класса МЧС школы № 148; Виктория Соколова — ученица Гимназии № 13 «Академ»; Карина Хасбулаева — студентка красноярского филиала Санкт-Петербургского университета гражданской авиации.