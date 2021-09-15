На Татышеве не планируют проводить ямочный ремонт

Трещины на велодорожках острова Татышев ремонтировать не будут, сообщает пресс-служба дирекции парка.

В последнее время к качеству дорожного покрытия на острове у горожан возникает множество претензий. Из-за трещин дорожки становятся опасны, особенно для детей. В дирекции пояснили, что знают о них и решают, каким образом лучше всего восстановить асфальт.

«Ситуацию с трещинами мониторим и работаем над ней. Сейчас занимаемся обследованием асфальтового покрытия для выявления оптимального способа для его восстановления. От традиционного способа ямочного ремонта отказались, так как он не обеспечит необходимой гладкости для комфортного и безопасного катания на велосипедах, роликах и самокатах», – пояснили в пресс-службе.

Напомним, что на острове Татышев началось обустройство новой детской площадки площадью 9 тыс м². Она будет расположена недалеко от вантового моста в западной части острова.

Фото: vk.com/ostrovtatyshev