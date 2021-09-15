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На севере Красноярского края сняли особый противопожарный режим

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Красноярск
14:40 15 Сентября 2021
общество, лесные пожары, мчс
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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По информации агентства ГО ЧС Красноярского края, особый противопожарный режим в Норильске, Эвенкийском, Туруханском, Таймырском, Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Долгано-Ненецком районах отменён 15 сентября постановлением краевого правительства.

Мероприятия, проведённые во время действия режима, позволили обеспечить пожарную безопасность. В этом сезоне не было переходов ландшафтных пожаров на территорию населённых пунктов и объектов экономики.

Сотрудники МЧС напоминают, что сжигать мусор и листву необходимо в отведённом для этого месте в металлической бочке или в яме диаметром не более 1 метра, глубиной не менее 30 сантиметров. Площадка для костра должна быть расчищена от сухой травы, веток и других горючих материалов. По краю должна проходить минерализованная противопожарная полоса шириной не менее 40 сантиметров. Рядом должен быть инвентарь для тушения огня (ведро с водой и лопата).

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