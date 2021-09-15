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Мужчины будут получать маткапитал с 2022 года

Главная Общество
Красноярск
13:57 15 Сентября 2021
красноярск, выплаты, мужчины
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по которым мужчины смогут получить маткапитал, заработают уже в следующем году, пишут «Известия» со ссылкой на министерство труда РФ.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о случаях, когда женщина лишилась права на меры поддержки по случаю рождения ребёнка. Речь идёт о суррогатном материнстве.

«В настоящее время дополнительные меры господдержки предоставляются в приоритетном порядке женщинам — гражданам РФ в связи с социальными рисками материнства, охватывающими беременность и рождение ребенка, воспитание детей в неполной семье, возможные трудности в трудоустройстве», — сказано в пояснительной записке к документу.

В семьях, где родителем ребёнка был только отец, а супруга была усыновителем, получить выплаты было нельзя. Конституционный суд постановил, что в таких случаях отцы должны иметь право на материнский капитал. 

«С учетом этой позиции Минтрудом России были разработаны изменения в законодательство, которые позволят семьям, где мужчина является единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, получать материнский капитал», — пояснили в пресс-службе министерства.

Семей, где ребёнок от суррогатной матери воспитывается только отцом выплаты не коснутся. 

Средства на выплаты заложены в федеральный бюджет на 2022 год. Для получения маткапитала отцам необходимо будет обращаться в Пенсионный фонд.

 

 

 

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