В Ачинске два медицинских работника подделали сертификат о вакцинации за три тысячи рублей

Сотрудники ОЭБиПК МО МВД России «Ачинский» установили, что 26-летняя медсестра и 30-летняя фельдшер прививочного кабинета больницы г. Ачинска получили от жителей деньги за внесение в базу ЕГИС и в сертификат о прививках фиктивные сведения о вакцинации. Медицинская сестра за услугу получила одну тысячу рублей, фельдшер — две тысячи рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Женщинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений.

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