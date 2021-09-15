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Красноярские школьники разрисуют пешеходный переход на Авиаторов в мкр. Преображенский

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Красноярск
13:16 15 Сентября 2021
красноярск, благоустройство, дети
Фотография © admkrsk.ru
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Ученики из красноярской школы № 157 превратят пешеходный переход на улице Авиаторов в арт-пространство. Недавно здесь прошёл ремонт, обновили стены и наладили освещение. Последними штрихами станут картины, рассказывающие о самых знаковых местах краевой столицы, сообщают в мэрии.

В городской администрации отметили, что глава Советского района Дмитрий Дмитриев тоже взял в руки кисти и помог юным художникам. 

«Муниципальное предприятие САТП подготовило стены к покраске, УК „Смарт-Сити“ поддержала расходными материалами, а дети с радостью взялись за кисти и краски. Что получится в итоге? Увидим уже совсем скоро», – рассказывают в мэрии. 

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