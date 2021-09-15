Красноярские школьники разрисуют пешеходный переход на Авиаторов в мкр. Преображенский

Ученики из красноярской школы № 157 превратят пешеходный переход на улице Авиаторов в арт-пространство. Недавно здесь прошёл ремонт, обновили стены и наладили освещение. Последними штрихами станут картины, рассказывающие о самых знаковых местах краевой столицы, сообщают в мэрии.
В городской администрации отметили, что глава Советского района Дмитрий Дмитриев тоже взял в руки кисти и помог юным художникам.
«Муниципальное предприятие САТП подготовило стены к покраске, УК „Смарт-Сити“ поддержала расходными материалами, а дети с радостью взялись за кисти и краски. Что получится в итоге? Увидим уже совсем скоро», – рассказывают в мэрии.