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На аппаратах ИВЛ в Красноярском крае находятся 157 человек

Главная Общество
Красноярск
13:37 15 Сентября 2021
заболевание, общество, вакцинация, вирус
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Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс населения составил 3 826,7. Коэффициент распространения инфекции — 0,94, суточный темп прироста — 0,32, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

Нагрузка на лечебную сеть снижается. В 40 временных инфекционных госпиталях развёрнуто 3 302 койки, занятость коечного фонда 74,14 %. В стационарах лечатся 2 448 человек, на аппаратах ИВЛ — 157, на амбулаторном лечении — 8 479 заболевших.

Специалисты уверены, ослабевать меры безопасности рано.

— Подъём заболеваемости ожидается к зиме, в том числе и потому, что придут сезонные респираторные инфекции. Чтобы это не превратилось в новую волну, нужна техническая готовность здравоохранительной системы, мы этим занимаемся, а также ускорение темпа вакцинации. Заражаются, в основном, не вакцинированные, привитые переносят заболевание в лёгкой или средней форме, — отметил Борис Немик, министр здравоохранения Красноярского края.

— Мы ежегодно прививаемся против гриппа и от коронавирусной инфекции будем прививать ежегодно, — добавила Елена Тихонова, главный внештатный инфекционист края.

В этом году планируют привить 1 778 560 человек, что составляет 80 % от общей численности, проживающих на территории региона.  Всего в Красноярский край поступил 1 226 681 комплект вакцин, 95 % которой — «Спутник». Людям старше 60 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, специалисты советуют прививаться двухкомпонентной вакциной, она даёт более длительный и устойчивый эффект.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

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