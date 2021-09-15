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Опытные сельхозработники получат по полмиллиона рублей

Главная Общество
Красноярск
13:19 15 Сентября 2021
общество, сельское хозяйство, выплаты
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Теперь в Красноярском крае «подъёмные» смогут получить сельхозработники без ограничения по возрасту и без профильного образования. Размер выплаты — 500 тысяч рублей.

— На поддержку могут рассчитывать операторы машинного доения, водители грузового транспорта, трактористы-машинисты. В течение пяти лет до заключения трудового договора с сельхозпредприятием такие работники должны быть задействованы в не связанных с сельским хозяйством отраслях. С будущим работодателем трудовой договор нужно заключить не менее чем на три года, — рассказал заместитель председателя Правительства края – министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов.

В течение 17 лет «подъёмные» на обустройство в сельской местности получают молодые специалисты и рабочие в агропроизводстве и смежных отраслях. Размер выплаты — миллион рублей (500 тыс рублей предоставляются в начале трудовой деятельности и 500 тыс рублей — после трёх лет работы).

В этом году выплаты получили более 180 молодых специалистов. Из краевого бюджета выделено 142,5 млн рублей.

Фото: krasnoyarsk.er.ru

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