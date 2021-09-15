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Врачи «Мобильной поликлиники» ведут приём пациентов в Шушенском районе

Главная Общество
Красноярск
12:00 15 Сентября 2021
общество, больница, здравоохранение, пациенты
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К специалистам можно попасть на приём по направлению лечащего врача. Эндокринолог, кардиолог, невролог, аллерголог и врач функциональной диагностики ведут приём с 8 до 17 часов. Обследование без предварительной записи можно пройти на маммографе и флюорографе, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

На данный момент акцентируют внимание на комплексном обследовании пожилых и маломобильных пациентов, проводятся консультации жителей, которые состоят на диспансерном учёте. На консультации также приглашаются и пациенты, которым необходим осмотр краевых специалистов для завершения второго этапа диспансеризации.

На следующей неделе мобильная поликлиника будет вести приём в Идринском районе.

фото: kraszdrav.ru

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