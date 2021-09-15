В Красноярске задержали двух сторонников террористической организации

Сотрудниками ФСБ в Красноярске были задержаны два вербовщика террористической организации, которые приехали в краевую столицу из Центрально-Азиатского региона. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ст. 205.1 УК («Содействие террористической деятельности») и по ст. 205.2 УК («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Максимальное наказание — пожизненное заключение.

Фото: © Табылды Кадырбеков / РИА Новости