В Канске практически завершено строительство крытого катка с искусственным льдом

Уже выполнены почти 80 % работ. Строят объект по национальному проекту «Демография». Строительную площадку проинспектировал губернатор Красноярского края Александр Усс.

В здании будут располагаться: ледовое поле с трибунами на 250 посадочных мест, вестибюль, тренажёрный зал, зал хореографии, медицинский кабинет, раздевалки с душевыми и санузлами, буфет, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

В крытом ледовом катке будут проходить тренировки по шорт-треку, кёрлингу, фигурному катанию, хоккею.

По поручению главы региона в Канске реализуется пилотный проект по благоустройству семи улиц, городу из краевого бюджета дополнительно выделено 126 млн рублей. Во время визита в город губернатор осмотрел участки на улицах 40 лет Октября, Московской, Эйдемана, площади им. Н.И. Коростелёва, они существенно изменили внешний облик Канска.

Многопрофильный молодёжный центр стал финальной точкой поездки. В центре занимаются хореографией, музыкой, исторической реконструкцией более 150 человек. За последние годы учреждение обновило и укрепило материально-техническую базу, на территории благоустроили сквер «Молодёжный».

По словам Александра Усса, у Канска есть все составляющие, чтобы стать образцовым городом. Изменения планируются и в других городах Красноярского края.

— На благоустройство городов региона этим летом было выделено более 2 млрд рублей. Когда мы добиваемся таких модельных, образцовых изменений, это добавляет оптимизма и понимания, что мы можем поднимать жизнь городов на качественно иной уровень. Яркий пример — Красноярск, который преобразилась в ходе подготовки к Универсиаде. Второй пример — Енисейск. преображение ожидает Ачинск, Канск и многие наши города, — отметил губернатор.

Фото: vk.com/krasnoyarskkr