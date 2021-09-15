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Правительство РФ дорабатывает вопрос о строительстве метро в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
11:04 15 Сентября 2021
общество, красноярск, метро, строительство
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Как сообщил Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ на совещании президента Российской Федерации Владимира Путина, правительство приняло решение построить метрополитен в Челябинске и дополнительные станции в Нижнем Новгороде. Сейчас оценивают такую возможность в Красноярске.

Пока неизвестно, когда планируется начать и в какие сроки завершить строительство метро.

По итогам встречи с губернатором Красноярского края Александром Уссом в июле вице-премьер РФ заявил, что метрополитен в Красноярске может быть запущен в 2024 году, он отметил, что метро должно заработать не позднее 2025 года.

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

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