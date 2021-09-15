Красноярский следком расследует гибель женщины после выписки из больницы

Следственный комитет Красноярского края ведёт проверку по факту гибели женщины после выписки из больницы. Напомним, что о трагедии написали местные СМИ.
Инцидент произошёл весной 2021. Пациентка БСМП проходила курс лечения в больнице, но чем болела красноярка не уточняется. Как только ей стало лучше, женщину выписали, но порекомендовали наблюдаться у врача и пройти реабилитацию. Направление на дальнейшее лечение ей не предоставили.
В августе её вновь госпитализировали, но в этот раз всё закончилось плачевно.
«В настоящее время выполняются проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщает пресс-служба краевого следкома.
Фото:instagram.com/bsmp.krsk/