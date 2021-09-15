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Красноярский следком расследует гибель женщины после выписки из больницы

Главная Общество
Красноярск
10:43 15 Сентября 2021
красноярск, скр
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Следственный комитет Красноярского края ведёт проверку по факту гибели женщины после выписки из больницы. Напомним, что о трагедии написали местные СМИ. 

Инцидент произошёл весной 2021. Пациентка БСМП проходила курс лечения в больнице, но чем болела красноярка не уточняется. Как только ей стало лучше, женщину выписали, но порекомендовали наблюдаться у врача и пройти реабилитацию. Направление на дальнейшее лечение ей не предоставили. 

В августе её вновь госпитализировали, но в этот раз всё закончилось плачевно. 

«В настоящее время выполняются проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщает пресс-служба краевого следкома.

Фото:instagram.com/bsmp.krsk/

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