Новый этап строительства парка «Мечта» в Таежном

Работы переходят к финальной стадии. В ноябре планируется завершить установку малых архитектурных форм, опор освещения, асфальтирование дорожек. Также уже осенью в парке будут высажены хвойные деревья. Часть работ по озеленению выполнят в первую половину 2022 году.

Техника на территорию бывшего пустыря, где когда-то был автодром, зашла в мае. За эти несколько месяцев проведена большая работа, рассказывает глава Таежнинского сельсовета Сергей Муссобиров:

«Площадку расчистили от автопокрышек, завезли все необходимые стройматериалы, проложили и покрыли брусчаткой сеть пешеходных дорожек – всего уложено уже 3,5 тысячи квадратных метров брусчатки. Установлен бордюрный камень, заасфальтирована площадка под скейт-парк и тренажеры, которые планируется здесь установить. Сейчас завозится чернозем, высажена часть газонной травы»

И хотя предусмотренных проектом скамеек на месте будущего парка пока нет – они появятся через пару месяцев, но по вечерам на пешеходных дорожках уже можно встретить прогуливающихся молодых мамочек с колясками.

«В поселке не так много мест для прогулок, - признается Евгения Прудникова, мама полуторагодовалой Виталины, - с маленьким ребенком по пыльным грунтовым дорогам, по которым машины разъезжают постоянно, не очень хочется гулять. А здесь чисто, безопасно, дорожки ровные. Дочке нравится».

Строительство парка культуры и отдыха «Мечта» в Таежном стало возможным благодаря грантовой программе «Территория РУСАЛа», запущенной более 10 лет назад по инициативе основателя компании Олега Дерипаска, и направленной на создание комфортной городской среды в территориях присутствия. Кроме гранта от РУСАЛа в размере 50 млн рублей, проект «Мечты» также получил финансирование от министерства строительства Красноярского края – 10 млн рублей.

Архитектурную концепцию парка разработали специалисты из Санкт-Петербурга. Они постарались учесть местный колорит и айдентику. Парк культуры и отдыха будет многофункциональным, здесь легко смогут найти занятие по душе люди разного возраста и увлечений. Новое общественное пространство с несколькими зонами отдыха, включая скейт-парк, и множеством зелени наверняка станет одним из популярных мест отдыха жителей поселка.