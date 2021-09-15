15 сентября
Красноярск
погода +3 °C
72.72
 
€ 85.99
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Новый этап строительства парка «Мечта» в Таежном

Главная Общество
Красноярск
11:00 15 Сентября 2021
общество, красноярск, строительство, парк
версия для печати Ico_print

Работы переходят к финальной стадии. В ноябре планируется завершить установку малых архитектурных форм, опор освещения, асфальтирование дорожек. Также уже осенью в парке будут высажены хвойные деревья. Часть работ по озеленению выполнят в первую половину 2022 году. 

Новый этап строительства парка «Мечта» в Таежном

Техника на территорию бывшего пустыря, где когда-то был автодром, зашла в мае. За эти несколько месяцев проведена большая работа, рассказывает глава Таежнинского сельсовета Сергей Муссобиров:

«Площадку расчистили от автопокрышек, завезли все необходимые стройматериалы, проложили и покрыли брусчаткой сеть пешеходных дорожек – всего уложено уже 3,5 тысячи квадратных метров брусчатки. Установлен бордюрный камень, заасфальтирована площадка под скейт-парк и тренажеры, которые планируется здесь установить. Сейчас завозится чернозем, высажена часть газонной травы»

Новый этап строительства парка «Мечта» в Таежном

И хотя предусмотренных проектом скамеек на месте будущего парка пока нет – они появятся через пару месяцев, но по вечерам на пешеходных дорожках уже можно встретить прогуливающихся молодых мамочек с колясками.

«В поселке не так много мест для прогулок, - признается Евгения Прудникова, мама полуторагодовалой Виталины, - с маленьким ребенком по пыльным грунтовым дорогам, по которым машины разъезжают постоянно, не очень хочется гулять. А здесь чисто, безопасно, дорожки ровные. Дочке нравится». 

Строительство парка культуры и отдыха «Мечта» в Таежном стало возможным благодаря грантовой программе «Территория РУСАЛа», запущенной более 10 лет назад по инициативе основателя компании Олега Дерипаска, и направленной на создание комфортной городской среды в территориях присутствия. Кроме гранта от РУСАЛа в размере 50 млн рублей, проект «Мечты» также получил финансирование от министерства строительства Красноярского края –  10 млн рублей.

Новый этап строительства парка «Мечта» в Таежном

Архитектурную концепцию парка разработали специалисты из Санкт-Петербурга. Они постарались учесть местный колорит и айдентику. Парк культуры и отдыха будет многофункциональным, здесь легко смогут найти занятие по душе люди разного возраста и увлечений. Новое общественное пространство с несколькими зонами отдыха, включая скейт-парк, и множеством зелени наверняка станет одним из популярных мест отдыха жителей поселка.  

Новый этап строительства парка «Мечта» в Таежном

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Правительство РФ дорабатывает вопрос о строительстве метро в Красноярске

Правительство РФ дорабатывает вопрос о строительстве метро в Красноярске

15 Сентября 2021 г.
Пока неизвестно, когда планируется начать строительство метро
Новости Красноярска: Два представителя Красноярского края стали победителями трека «Информационные технологии» конкурса «Лидеры России»

Два представителя Красноярского края стали победителями трека «Информационные технологии» конкурса «Лидеры России»

15 Сентября 2021 г.
Финалы треков конкурса продолжаются
Новости Красноярска: Новые люди полезно и вкусно накормят школьников

Новые люди полезно и вкусно накормят школьников

15 Сентября 2021 г.
Они предлагают возродить «Школьный комбинат питания»
Новости Красноярска: Вакцина «Спутник Лайт» эффективно защищает пожилых людей от COVID-19

Вакцина «Спутник Лайт» эффективно защищает пожилых людей от COVID-19

15 Сентября 2021 г.
Эффективность по снижению вероятности госпитализации составляет 87,6 %
Новости Красноярска: Мотыгинский театр стал собственностью Красноярского края

Мотыгинский театр стал собственностью Красноярского края

15 Сентября 2021 г.
Объявлен конкурс на замещение художественного руководителя театра
Новости Красноярска: В Красноярске нашлась земля под строительство школы в Образцово

В Красноярске нашлась земля под строительство школы в Образцово

15 Сентября 2021 г.
Но находится она в частном владении
Новости компаний
14/09
Спрос на оплату образовательных услуг по QR-коду в Красноярском крае вырос на 25 % за месяц
14/09
Психотипы женщин и отношения: черты характера и поиск партнёров
10/09
Когда лучше всего брать оборотный кредит?
09/09
Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва
08/09
СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Через два года у красноярских школьников могут отменить вторую смену

Через два года у красноярских школьников могут отменить вторую смену

10 Сентября 2021 г.
Так как будут продолжать строительство школ и ремонт старых зданий школ
Новости Красноярска: Скончалась вице-мэр Абакана Ирина Кацебина

Скончалась вице-мэр Абакана Ирина Кацебина

14 Сентября 2021 г.
Прощание с ней состоится 16 сентября
Новости Красноярска: Очередная волна коронавируса ожидает жителей Красноярского края в конце октября

Очередная волна коронавируса ожидает жителей Красноярского края в конце октября

14 Сентября 2021 г.
Болеть будут не вакцинированные и не переболевшие Covid-19
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru