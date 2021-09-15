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Новые люди полезно и вкусно накормят школьников

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Красноярск
10:08 15 Сентября 2021
общество, красноярск, питание
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В Красноярске партия «Новые Люди» провели эксперимент: профессионалы общепита приготовили школьные обеды по условиям Роспотребнадзора и не вышли за пределы сметы в 98 рублей 32 копейки. 
Повара готовили стандартные школьные обеды – салат, суп, горячее и компот. Суммы в 98 рублей 32 копейки, заложенной в бюджет школьного питания в Красноярске, оказалось достаточно. Вопреки уверениям частников, которым чиновники передали на откуп питание школьников.

— Цель эксперимента была в том, чтобы доказать, что даже при существующей цене школьного обеда, его можно сделать качественным и вкусным, — говорит Иван Коростелев. 
Иван Коростелев — член общественной палаты Красноярска. В свое время принял вызов чиновников и руководил комбинатом, готовившим школьные обеды. Власть довела предприятие до банкротства, причиной которого стала кредиторская задолженность. А следствием — отравления школьников, после того, как их питанием занялись частники. 

Новые люди полезно и вкусно накормят школьников

Иван Коростелев предлагает возродить «Школьный комбинат питания». С обязательной ревизией процессов управления и производства. Партия «Новые Люди» выдвинула его в депутаты Госдумы — питание школьников он будет отстаивать в новом статусе. 

Школьное питание имеет ещё одну проблемную плоскость.

— Обеды остаются на столах, дети перебиваются снэками, чипсами, бутербродами, — рассказывает активистка Ольга Рычкова, кандидат в парламент региона от «Новых людей». — В итоге дети не получают необходимые витамины и микроэлементы.

Новые люди полезно и вкусно накормят школьников

Ольга Рычкова согласна с идеей возрождения профильного предприятия. И считает возможным наладить тщательный контроль за меню и качеством блюд. С этой задачей, уверена кандидат «Новых Людей», вполне справятся родительские комитеты. Кроме этого кухни комбината можно оснастить системами видеонаблюдения — это повысит надежность контроля.

Новые люди убеждены: эти меры сведут на нет хищения в школьном питании, повысят качество, от которого зависят успеваемость и здоровье наших маленьких новых людей.

По материалам "Новые люди"

Фото: ©"Новые люди"

 

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