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Два представителя Красноярского края стали победителями трека «Информационные технологии» конкурса «Лидеры России»

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Красноярск
10:30 15 Сентября 2021
победители, общество, конкурс
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Два человека из Красноярского края смогли выйти в суперфинал трека «Информационные технологии» четвёртого сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

37 участников из 8 регионов России и 1 иностранного государства — ОАЭ стали победителями. Победители из Красноярского края: Анна Насекайлова и Константин Михайлов.

Анна Насекайлова из Красноярска занимается маркетингом и аналитикой. Она — руководитель службы тарифной политики крупного телекоммуникационного холдинга.

— Я считаю, уровень IT в Красноярске очень высок, государство делает замечательные проекты. В городе большое количество информационных систем, не имеющих аналогов в России. Они созданы именно регионом. Огромный плюс, что много университетов «растят» кадры, и уже со второго курса организации готовы брать IT-специалистов на работу, — рассказала Анна.

Константин Михайлов работает начальником отдела сервисных центров ООО «МФЦ Полюс». Он окончил Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнёва.

— Я долго шёл к победе в конкурсе «Лидеры России». Получил массу контактов в разных регионах — это отличная возможность поговорить о том, что беспокоит айтишников и найти новые подходы, — поделился Константин.

Победители поработают с наставником из числа лучших представителей сферы информационных технологий и инноваций в стране и станут участниками суперфинала конкурса в 2022 году.

— Перед Россией стоят задачи по цифровизации ключевых отраслей экономики и общественной жизни, поэтому мы запустили этот трек. Победители с успехом выдержали непростую конкуренцию. Они примут участие в суперфинале конкурса «Лидеры России» в 2022 году, — сказал Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».

Финалисты смогли бесплатно пройти образовательные программы от партнёров конкурса. А финалисты, участвующие в разработках дата-центров и заинтересованные в роботизации и цифровизации процессов, смогут принять участие в рабочих поездках на предприятия государственной корпорации «Росатом».

Финалы треков конкурса «Лидеры России» продолжаются.

Фото: конкурс «Лидеры России» 

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