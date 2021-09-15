Вакцина «Спутник Лайт» эффективно защищает пожилых людей от COVID-19

По данным исследований аргентинских учёных однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» эффективно защищает пожилых людей от коронавируса. Результаты опубликованы в ведущем мировом медицинском научном журнале The Lancet.

Эффективность «Спутник Лайт» по предотвращению заболевания COVID-19 в возрастной группе 60 – 79 лет составляет 78,6 %, её эффективность по снижению вероятности госпитализации или смерти от коронавирусной инфекции для этой же возрастной группы — 87,6 % и 84,8 %.

Фото: © Павел Лисицын / РИА новости