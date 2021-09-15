В Красноярске нашлась земля под строительство школы в Образцово

После акции жителей устроивших урок на пустыре для своих детей, власти города нашли место под новую школу. Напомним, что организаторы установили в поле школьные парты, стулья, учительский стол, глобус и учебники, а затем провели фотоссессию в стиле «1 сентября».

Школу в микрорайоне Образцово обещали построить ещё пять лет, но строились только жилые дома. Родители были вынуждены отвозить детей в школы других районов. Кроме школы застройщик – компания «СМ.Сити», обещал построить детский сад и бассейн.

Проблему подняли на сессии городского Совета. Выяснилось, что земля под застройку есть, но принадлежит она частному лицу. С частником пытаются договорится об обмене участка уже больше двух лет. Если удастся завершить эту сделку, то школа будет готова к 2024 году.