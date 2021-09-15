Мотыгинский театр стал собственностью Красноярского края

О том, что недавно завершилась процедура передачи театра в краевую собственность, сообщил в своём аккаунте Instagram Аркадий Зинов, министр культуры Красноярского края.

Это решение поддержал губернатор Красноярского края ещё в ноябре 2020 года, в июле данное решение согласовали депутаты Законодательного Собрания края.

Аркадий Зинов рассказал, что таёжный театр несколько десятилетий является знаком театральной общественности России. Дальнейшее его развитие возможно только на новом, краевом уровне.

К большому сожалению, Дмитрий Турков, художественный руководитель театра уволился, сейчас он работает в Няганском театре в Югре. 30 июня объявлен конкурс на замещение этой должности.

Фото: instagram.com/arkadiy_zinov/