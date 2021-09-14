Красноярская писательская организация отмечает 75-летие

Красноярская писательская организация отмечает своё 75-летие. История организации неотрывно связана с историей края. Она появилась в 1946 году, но её корни уходят гораздо глубже – в 1828 год, когда был написан «Енисейский альманах». Его появление – это протест сибиряков, возмущавшихся невежеством в описании Сибири столичными литераторами и иностранными путешественниками.

С тех пор, страна узнала прекрасные произведения Георгия Суворова, Бориса Богаткова, Виктора Астафьева, Анатолия Чмыхало, а организация, пройдя через множество изменений продолжает развивать русскую литературу. 15 сентября в 19:00 в камерном зале Красноярской краевой филармонии отметят эту памятную дату. В программе выступления музыкальных коллективов края, поэтическая программа и демонстрация исторической ценности «Енисейского альманаха» 1940-х годов.

Фото: Дом искусств