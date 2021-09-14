14 сентября
Красноярск
погода +13 °C
73.08
 
€ 86.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Спрос на оплату образовательных услуг по QR-коду в Красноярском крае вырос на 25 % за месяц

Главная Общество
Красноярск
15:49 14 Сентября 2021
общество, оплата, студенты
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае растёт популярность сервиса оплаты товаров и услуг по QR-коду. За последний месяц количество операций по оплате услуг, предоставляемых высшими учебными заведениями, выросло на 25 %. Среди вузов, которые принимают оплату по QR-коду - Сибирский федеральный университет, СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Красноярский институт железнодорожного транспорта (филиал ИрГУПС), Красноярский государственный аграрный университет, Сибирский государственный институт искусств им. Д. Хворостовского, КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. Таким способом студенты могут заплатит за учёбу, проживание в общежитии и др.

Внедрение сервиса оплаты по QR-коду удобно как для студентов и родителей, так и для вузов. Плательщику нет необходимости искать нужное учебное заведение в каталоге или по реквизитам, исключены ошибки в реквизитах при оплате или при выборе филиала вуза. Аналогичный сервис начинает внедряться во многих техникумах, колледжах Красноярского края.

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка:

«Сегодня, в связи с бурным ростом популярности цифровых технологий и необходимостью ограничения контактов, возможность оплаты в удаленных каналах очень актуальна. Один из самых простых и удобных способов – это QR-код, который расположен на квитанции, в устройствах самообслуживания и в мобильном приложении. QR-код позволяет минимизировать количество ошибок, возникающих при приеме платежей, поскольку избавляет от необходимости вручную заполнять реквизиты».

Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На пустыре в микрорайоне Северный появится сквер и спорткомплекс с бассейном

На пустыре в микрорайоне Северный появится сквер и спорткомплекс с бассейном

14 Сентября 2021 г.
В сквере будут располагаться спортивные и детские площадки
Новости Красноярска: В Красноярском крае на маршруты выйдут 30 новых автобусов

В Красноярском крае на маршруты выйдут 30 новых автобусов

14 Сентября 2021 г.
Транспорт появится на самых значимых для людей маршрутах
Новости Красноярска: Пьяный водитель электросамоката после ДТП лишится прав

Пьяный водитель электросамоката после ДТП лишится прав

14 Сентября 2021 г.
Также мужчина заплатит штраф 30 000 рублей
Новости Красноярска: Работы по благоустройству "Парка Победы" в Ачинске и набережной реки Берёзовка затянулись

Работы по благоустройству "Парка Победы" в Ачинске и набережной реки Берёзовка затянулись

14 Сентября 2021 г.
Прокуратура внесла предостережения подрядчикам
Новости Красноярска: В последний месяц лета в Красноярском крае мальчиков родилось больше, чем девочек

В последний месяц лета в Красноярском крае мальчиков родилось больше, чем девочек

14 Сентября 2021 г.
В августе в краевом центре охраны материнства и детства родилось 305 детей. Это на 151 ребёнка больше чем в прошлом. Большинство из детей – мальчики (174). Девочек родилось 131 штука, двоен было 17. Вес самого большого ребёнка был больше 4,5 килограмм, самый маленьк...
Новости Красноярска: В Красноярске задержали закладчика наркотиков

В Красноярске задержали закладчика наркотиков

14 Сентября 2021 г.
Мужчина может получить до двадцати лет лишения свободы
Новости компаний
14/09
Психотипы женщин и отношения: черты характера и поиск партнёров
10/09
Когда лучше всего брать оборотный кредит?
09/09
Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва
08/09
СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские волонтёры за 20 минут нашли тело утонувшего с помощью подводного дрона

Красноярские волонтёры за 20 минут нашли тело утонувшего с помощью подводного дрона

9 Сентября 2021 г.
Не пришлось даже включать дополнительный мощный прожектор
Новости Красноярска: В феврале планируют переводить жителей частного сектора Красноярска на электроотопление

В феврале планируют переводить жителей частного сектора Красноярска на электроотопление

10 Сентября 2021 г.
На осуществление проекта будет выделено около 600-700 млн рублей
Новости Красноярска: Через два года у красноярских школьников могут отменить вторую смену

Через два года у красноярских школьников могут отменить вторую смену

10 Сентября 2021 г.
Так как будут продолжать строительство школ и ремонт старых зданий школ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru