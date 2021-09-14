Спрос на оплату образовательных услуг по QR-коду в Красноярском крае вырос на 25 % за месяц

В Красноярском крае растёт популярность сервиса оплаты товаров и услуг по QR-коду. За последний месяц количество операций по оплате услуг, предоставляемых высшими учебными заведениями, выросло на 25 %. Среди вузов, которые принимают оплату по QR-коду - Сибирский федеральный университет, СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Красноярский институт железнодорожного транспорта (филиал ИрГУПС), Красноярский государственный аграрный университет, Сибирский государственный институт искусств им. Д. Хворостовского, КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. Таким способом студенты могут заплатит за учёбу, проживание в общежитии и др.

Внедрение сервиса оплаты по QR-коду удобно как для студентов и родителей, так и для вузов. Плательщику нет необходимости искать нужное учебное заведение в каталоге или по реквизитам, исключены ошибки в реквизитах при оплате или при выборе филиала вуза. Аналогичный сервис начинает внедряться во многих техникумах, колледжах Красноярского края.

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка:

«Сегодня, в связи с бурным ростом популярности цифровых технологий и необходимостью ограничения контактов, возможность оплаты в удаленных каналах очень актуальна. Один из самых простых и удобных способов – это QR-код, который расположен на квитанции, в устройствах самообслуживания и в мобильном приложении. QR-код позволяет минимизировать количество ошибок, возникающих при приеме платежей, поскольку избавляет от необходимости вручную заполнять реквизиты».

Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости